Oekraïense minister: “Marioepol bestaat niet meer”

“De situatie in Marioepol is militair nijpend en hartverscheurend. De stad bestaat niet meer”, aldus Koeleba in een interview met de Amerikaanse zender CBS. “Wat overblijft van het Oekraïense leger en een groep burgers zijn omsingeld door Russische troepen. Zij volharden in de strijd, maar het lijkt erop dat – gelet op de manier waarop het Russische leger zich gedraagt in Marioepol – de Russen beslist hebben dat de stad tegen elke prijs met de grond gelijk gemaakt moet worden.”

Volgens Oekraïense officials vielen er ongeveer 21.000 doden aan Oekraïense zijde bij de Russische verovering van de stad. Er zouden zich nog zo’n 120.000 mensen in Marioepol bevinden – voor de oorlog woonden er zo’n 450.000 mensen in de stad.

Volgens het Russische leger bevinden er zich momenteel nog zo’n 2.500 Oekraïense strijders in de Azov-staalfabriek in het zuiden van Marioepol. Koeleba verwacht naar eigen zeggen “wanhopige pogingen van de Russische troepen om Marioepol tegen elke prijs snel af te maken”. Als Rusland Marioepol volledig in handen zou krijgen, zou het een landbrug creëren van de separatistische gebieden Donetsk en Loegansk naar de geannexeerde Krim.

Maar volgens Koeleba zou de definitieve val van Marioepol ook een serieuze rem op de vredesonderhandelingen tussen beide landen zijn. “Na Boetsja werd het steeds moeilijker om te blijven praten met de Russen”, verwijst de minister naar de vermeende mensenrechtenovertredingen door Russische troepen in de voorstad van Kiev. “Marioepol zou op dat vlak een rode lijn kunnen zijn.”