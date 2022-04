Hoe een weesmeisje van amper 12 een pion werd in de informatieoorlog tussen Rusland en Oekraïne: “Ik vrees dat ik haar nooit meer zal zien”

Voor het begin van de oorlog in Oekraïne was Kira Obedinsky een vrolijk 12-jarig meisje. Nu is ze een wees, en bevindt ze zich gewond in een ziekenhuis onder Russische controle in het oosten van Oekraïne. En is ze een pion geworden in de informatieoorlog tussen beide landen.

De moeder van Kira Obedinsky stierf toen het meisje nog een baby was. Haar vader Yevhen, de voormalige kapitein van de Oekraïense nationale waterpoloploeg, werd op 17 maart doodgeschoten door Russische troepen bij de verovering van de belegerde havenstad Marioepol.

Kira probeerde na de dood van haar vader, samen met haar stiefmoeder en enkele buren, de stad uit te vluchten. Maar het meisje raakte gewond door de explosie van een landmijn, en werd overgebracht naar een ziekenhuis in de separatistische regio Donetsk, die al sinds 2014 onder controle staat van pro-Russische rebellen.

Haar grootvader Oleksander kreeg onlangs een telefoontje van een separatistische official, met de vraag om zijn kleindochter te komen halen. Door de hevige gevechten in de regio is dat volgens de grootvader echter onmogelijk. De man kreeg daarop te horen dat zijn kleindochter in dat geval naar een weeshuis in Rusland zal worden gestuurd. “Ik vrees dat ik haar nooit meer zal zien”, aldus Oleksander bij de Amerikaanse nieuwszender CNN.

Oleksander Obedinsky met kleindochter Kira — © Oleksander Obedinsky

Verplichte deportatie?

De Russische overheid heeft naar eigen zeggen al minstens 60.000 Oekraïense burgers in veiligheid gebracht in Rusland. Volgens de Oekraïense overheid werden 40.000 van die Oekraïners echter tegen hun wil de Russische grens overgebracht, en gaat het om ontvoering en deportatie.

“Duizenden, tienduizenden Oekraïense burgers werden verplicht om te vluchten in de richting van Rusland. We weten niet waar ze zijn, er bestaan geen documenten over hun verblijfplaats”, zei de Oekraïense president Volodimir Zelenski in het verleden al. “Onder hen bevinden zich ook duizenden kinderen. We willen weten wat er met hen gebeurd is. Of ze in goede gezondheid zijn. Maar die informatie krijgen we niet.”

Rusland ontkent dat het burgers verplicht deporteert naar Russisch grondgebied, en beschuldigt Oekraïne ervan pogingen om de burgerbevolking in veiligheid te brengen te saboteren. CNN sprak echter al met verschillende Oekraïense burgers die getuigden dat Russische troepen schuilkelders binnenstormden, en de aanwezigen voor de keuze stelden: “Ga naar Rusland, of sterf.”

Volgens Oekraïense en westerse officials en onafhankelijke mensenrechtenorganisaties worden Oekraïense vluchtelingen ook naar zogeheten ‘filtratiekampen’ worden gebracht, waar hun biometrische gegevens worden vastgelegd, en waar hun telefoons en hun officiële documenten worden afgenomen alvorens ze naar Rusland worden overgebracht.

© YouTube

“Ik vrees dat ik haar nooit meer zal zijn”

Volgens Oleksander Obedinsky hebben de Russen inmiddels ook de documenten van zijn kleindochter afgenomen, en zou Kira er “nieuwe krijgen in Rusland”.

Het meisje wordt inmiddels ook gebruikt voor propagandadoeleinden: Russische media – die de brutaliteit van de oorlog in Oekraïne al sinds het begin van het conflict verhullen – hebben videobeelden getoond van het meisje dat goedlachs vertelt dat ze soms met haar grootvader mag bellen. Volgens diezelfde Russische media is dat “bewijs” dat de Oekraïense berichten over dit incident “vals” zijn, en dat het meisje niet ontvoerd werd.

Haar grootvader ontving inmiddels echter wel een audiobericht waarin zijn kleindochter hem huilend vertelt dat ze hem mist. “Ik vrees dat ik haar nooit meer zal zien”, aldus haar grootvader.