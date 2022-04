“Nog veel burgers op terreinen van Azovstal-fabriek in Marioepol”

Op de gigantische site van de Azovstal-fabriek in het door de Russen belegerde Marioepol bevinden zich nog veel burgers. Ook zijn er nog veel Oekraïense troepen. Dat heeft Mychajlo Versjynin, politiecommissaris in Marioepol, gezegd in een via YouTube verspreid interview.

Een deel van de bevolking, onder wie vrouwen, kinderen, baby’s en ouderen, zocht toevlucht in Azovstal tijdens de nu al weken durende belegering. “Deze mensen beschermen zichzelf daar voor de bombardementen, daar is een schuilplaats die hen de kans geeft om een tijdje te overleven”, aldus Versjynin. “Ze vertrouwen de Russen niet. Ze zien wat er in de stad gebeurt, en dat is waarom ze op de fabrieksterreinen blijven.”

De uitspraken van de politiecommissaris konden niet onafhankelijk bevestigd worden. Premier Denys Sjmyhal zei aan de Amerikaanse zender ABC ook al dat het Oekraïense leger zich nog altijd in Marioepol bevindt. Duizenden mannen die de wapens hebben opgenomen, zouden zich ook op het terrein bevinden. De enorme fabriek telt vele tunnels en andere ondergrondse faciliteiten.

Nog 100.000 burgers in stad

Grote delen van de stad staan al onder controle van het Russische leger, dat zelf al enkele keren claimde de hele stad veroverd te hebben. Volgens Versjynin zijn nog ruim 100.000 inwoners in de stad. De Russische troepen laten hen puin ruimen of lichamen in massagraven begraven, in ruil voor voedsel, aldus de commissaris.

Voor de start van de Russische invasie woonden goed 400.000 mensen in de stad. Er wordt gevreesd voor duizenden doden na de lange belegering en de continue bombardementen. De burgemeester zei vorige week dat in de stad zo’n 21.000 burgers waren omgekomen.

De havenstad in het zuidoosten van Oekraïne heeft een groot strategisch belang: hij ligt tussen de in 2014 door de Russen geannexeerde Krim en de gebieden in het oosten die onder controle staan van pro-Russische separatisten.