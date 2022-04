Gewezen Peruviaans president Fujimori opgenomen in ziekenhuis

Alberto Fujimori, de gewezen president van het Zuid-Amerikaanse land Peru, is zondag opgenomen in een ziekenhuis in Lima wegens duizeligheid. De 83-jarige Fujimori sukkelt al jaren met zijn gezondheid en zit een gevangenisstraf uit van 25 jaar.

Fujimori had de voorbije maanden last van hart- en ademhalingsproblemen. Zondag kampte hij met duizeligheid en werd hij opgenomen in een ziekenhuis in Lima, melden Peruaanse gezondheidsinstanties. Zijn toestand is intussen gestabiliseerd.

Fujimori werd in 2009 veroordeeld tot 25 jaar cel voor misdaden tegen de menselijkheid en fraude. Hij werd vooral veroordeeld voor twee bloedbaden die begin jaren 90 werden uitgevoerd door doodseskaders, in de strijd tegen de maoïstische rebellie van het Lichtend Pad. Daarbij vielen 25 doden.

In 2017 kwam de oud-president na gratie een paar maanden vrij. Maar hij moest weer de gevangenis in toen er een streep werd gezet door de verleende gratie. Het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens beval op 9 april Peru om af te zien van de beslissing van het Grondwettelijk Hof waarmee de vervroegde vrijlating van oud-president Alberto Fujimori werd toegelaten.