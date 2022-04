Prinses Charlene van Monaco viert terugkeer bij man en kinderen met officiële fotosessie

Op een eerste familiefoto is Charlene te zien naast haar man en hun kinderen, de tweeling Jacques en Gabriella (7) met een paaskonijn. Een tweede foto toont het hele gezin tijdens een misviering. “Prins Albert en prinses Charlene wensen u een prachtig Pasen”, klinkt het in een kort bijhorend bericht op sociale media.

Lange afwezigheid

De 44-jarige prinses Charlene verbleef de afgelopen maanden en jaren amper in Monaco. Volgens de roddelpers vluchtte ze eerst naar thuisland Zuid-Afrika omwille van huwelijksproblemen en een mogelijke scheiding van prins Albert (64), al was dat verblijf volgens het Monegaskische paleis het gevolg van een fout gelopen medische procedure en een daaropvolgende infectie. Vijf maanden geleden keerde Charlene al heel even terug naar Monaco, maar ze werd vervolgens weer heel snel naar een privékliniek in Zwitserland gebracht, voor wat haar man omschreef als “uitputting, zowel emotioneel als fysiek”.

Halverwege maart keerde de prinses dan eindelijk terug naar het prinsdom, al neemt ze nog maar sporadisch deel aan officiële activiteiten. Volgens een persbericht moest Charlene zich eerst “weer settelen, alvorens progressief haar officiële activiteiten weer te hernemen.” Nu volgt dus een officiële fotosessie als het nieuwste stapje in die terugkeer naar de openbaarheid.