Feestje loopt uit de hand: twee tieners overleden na schietpartij op fuif in Pittsburgh

Bij een schietpartij in de Amerikaanse stad Pittsburgh, in de staat Pennsylvania, zijn zaterdagnacht (plaatselijke tijd) twee tieners om het leven gekomen. Dat meldt CNN.

De schietpartij vond zaterdagnacht omstreeks half een plaats in de buurt East Allegheny, in een huis dat via Airbnb was gehuurd voor een feestje. Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding was voor het incident, maar volgens politiecommissaris Scott Schubert was er sprake van een ruzie alvorens er geschoten werd. De politie zoekt nog naar verschillende verdachten.

Volgens de politie werden er minstens 90 schoten afgevuurd uit verschillende wapens, zowel van binnenin het huis, als van buiten. “In het huis werden zeker 50 schoten afgevuurd, waardoor verschillende van de 200 feestvierders blijkbaar uit de ramen sprongen”, aldus de lokale politie. “Daarbij liepen verschillende jongeren breuken op.”

Twee jongens van 17 jaar oud werden dodelijk geraakt en overleden ter plaatse, acht anderen raakten gewond door rondvliegende kogels en nog eens vijf jongeren liepen verwondingen op toen ze probeerden te vluchten.

Scholen in lockdown

In afwachting van meer duidelijkheid over de oorzaak van de schietpartij gaan de openbare scholen in Pittsburgh over tot een beperkte lockdown, waarbij enkel mensen met een afspraak de schoolgebouwen mogen betreden.

