Kennedytunnel is opnieuw open (maar wordt zondag al terug gesloten)

Het Verkeerscentrum is opgetogen dat mensen de oproep ter harte hebben genomen om de Kennedytunnel vanuit Gent richting Nederland te vermijden. “Dankzij de oproep in de media zijn mensen duidelijk gaan nadenken over hun route en hebben we nooit een grote file gehad op het einde van de E17”, aldus Bruyninckx.

Toch was het af en toe druk. Veel bestuurders volgden niet de volledige omleiding. “Veel mensen volgden de omleiding naar de Liefkenshoektunnel, maar sloegen reeds af aan de Waaslandtunnel om onder de Schelde te gaan”, weet Bruynicnkx. Dat zorgde voor vertragingen. “De Waaslandtunnel was geen officiële omleiding en door de lichten hebben mensen daar tijd verloren.”

Op zondag 24 april zal de Kennedytunnel, opnieuw richting Nederland, gesloten zijn van half 11.30 uur tot 17 uur om plaats te maken voor de lopers van de Antwerp 10 Miles. Bestuurders kunnen Antwerpen-West dan best opnieuw vermijden. Er zal een omleiding voorzien zijn via de E34 en de R2.