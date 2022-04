KMSK Deinze beëindigt samenwerking met coach Wim De Decker en volledige technische staf

“Het was een moeilijke beslissing, maar de club en de coaches zijn overeengekomen om na afloop van het seizoen 2021-22 elk hun eigen weg te gaan”, zegt Akihisa Iizuka (Chief Strategy Officer) op de clubwebsite. “Deze staf is altijd professioneel en zorgzaam geweest voor iedereen, en hebben steeds hun uiterste best voor het team gedaan. We willen dan ook onze diepe dankbaarheid uitspreken.”

“Het is een zeer mooie ervaring geweest voor mij en voor de rest van de staf”, aldus Wim De Deckder. “We hebben de nodige fundamenten kunnen leggen waarop de club nu verder kan bouwen. Mijn staf en ik wensen de club dan ook heel veel succes.”

De Decker was sinds maart 2021 hoofdcoach bij Deinze na het vertrek van David Gevaert.