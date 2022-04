Genk/Tongeren

Met een messteek in het hart doodde Anastasia Ntemianenko (27) haar vroegere vriendin Luana Romagnoli (24) in het centrum van Genk. De vrouwen en hun partners lagen al even met elkaar overhoop. Vanaf vrijdag staan Anastasia en haar vriend Emrah Taskiran (35) voor moord op Luana terecht in het Tongerse assisenhof.