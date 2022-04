POLL. Wie wint de Croky Cup: AA Gent of Anderlecht?

Over de winnaar na 90 minuten of na verlengingen is de verdeling erg gelijkopgaand. Al neigen BetFirst, Unibet en Ladbrokes wel net iets meer in het voordeel van Anderlecht (2.70, 2.55 en 2.40). Bij winst van Gent kan uw inzet dan weer iets meer opleveren. Het wordt vermenigvuldigd met 2.80, 2.75 of 2.70. Wanneer u een gelijkspel na 90 minuten gokt, levert dat met 3.40, 3.45 of 3.50 het meeste op.