Eerste beelden van brandende Moskva opgedoken (maar waar is de bemanning?): “Ze willen niet toegeven dat ze een nederlaag hebben geleden”

Op sociale media circuleren de eerste – ongeverifieerde – beelden van het Russische vlaggenschip Moskva, dat vorige week zonk in de Zwarte Zee. Daaruit blijken toch enige ongerijmdheden met de officiële Russische versie van de feiten. Er bestaat ook nog steeds grote onduidelijkheid over het lot van de naar schatting 485 bemanningsleden van het schip.

Volgens de Oekraïense overheid zonk de Moskva donderdag nadat de kruiser geraakt werd door twee Neptunus-raketten, maar de Russische overheid heeft het enkel over een niet nader bestemde brand in de munitieopslagruimte.

Op de ongeverifieerde beelden op sociale media is te zien hoe een rookpluim uit de commandotoren van het kapseizende schip opstijgt, en wat lijkt op een raketinslag net boven de waterlijn. De zee is op het moment waarop de beelden gemaakt werden ook kalm, wat in tegenspraak lijkt met de officiële Russische versie van de feiten: dat het schip verging bij een storm tijdens het slepen naar de nabijgelegen haven van Sebastopol.

Parade

Volgens de Litouwse minister van Defensie Arvydas Anušauskas bevonden er zich op het moment van de ontploffing/brand 485 bemanningsleden op de Moskva. Een Turks schip dat zich op dat moment in de buurt bevond, zou 54 bemanningsleden gered hebben, maar over het lot van de 431 andere opvarenden bestaat geen duidelijkheid. Volgens de Russische overheid stierven er helemaal geen bemanningsleden, maar volgens de Amerikaanse inlichtingendiensten klopt dat niet.

Zaterdag zou in Sebastopol, een belangrijke haven voor de Russische marine op de geannexeerde Krim, een parade hebben plaatsgevonden. Op door Russische media verspreide beelden zijn zo’n 150 à 200 bemanningsleden van de Moskva te zien, maar de Russische overheid is bijzonder schaars met officieel bevestigde informatie over de parade én over het lot van de bemanning. Op de beelden zou bijvoorbeeld ook Anton Kuprin, de kapitein van het schip, te zien zijn – al wordt zelfs dat niet bevestigd door de Russische bronnen. Volgens de Litouwse minister van Defensie Anušauskas zou Kuprin echter omgekomen zijn.

Russische media maakten in hun berichtgeving over de parade ook geen melding van omgekomen bemanningsleden, al was er – zonder verdere verduidelijking – wel sprake van een wake, en is er op de beelden te zien hoe er gebeden wordt. Nikolai Yevmenov, admiraal van de Russische Zwarte Zeevloot, heeft het op dezelfde beelden echter ook over “de bemanning van de Moskva is weer in haar thuisbasis, de Heldenstad Sebastopol. Haar officieren en bemanningsleden zullen blijven dienen in de marine.” De tegenstrijdigheden in de Russische berichtgeving stapelen zich dus op.

“Ze willen niet toegeven dat ze een nederlaag hebben geleden”

De Novaya Gazeta – een gezaghebbende en onafhankelijke Russische krant die sinds kort vanuit het buitenland opereert – kon praten met familieleden van verschillende bemanningsleden. Zij zouden verteld hebben dat zeker 40 opvarenden om het leven zouden zijn gekomen bij de ontploffing/brand, en raakten tot 200 bemanningsleden gewond. Zo zouden velen ledematen verloren hebben, of zwaar verbrand zijn geraakt. Uit die getuigenissen zou ook blijken dat de Oekraïense versie van de feiten – dat het schip zonk als gevolg van een raketaanval – klopt.

Volgens een moeder van een bemanningslid mogen de opvarenden van het schip voorlopig echter niet naar huis, om te verijdelen dat de waarheid over het lot van de Moskva openbaar wordt. “Het is vreselijk”, aldus de vrouw in de Novaya Gazeta. “De staatsmedia geven geen details vrij. Waarom? Omdat het ministerie van Defensie niet wil toegeven dat ze een nederlaag hebben geleden tegen Oekraïne.”