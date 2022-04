Jacuzzi vat vuur door wegbranden onkruid

Retie

De brandweer is maandagvoormiddag uitgerukt naar de Oude Arendonksebaan in Retie. Een bewoner was er bezig met het wegbranden van onkruid in de tuin. Door een ongelukkig toeval heeft daarbij de jacuzzi vuur gevat. De brandweer kreeg de brand snel onder controle. De jacuzzi raakte beschadigd, er vielen geen gewonden.