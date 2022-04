Union zet Spaanse tweedeklasser makkelijk opzij, Dante Vanzeir weet weer wat scoren is

Vrijdagochtend vertrok competitieleider Union naar het Spaanse Alicante voor een ministage om de Champions’ play-offs op een zo goed mogelijke manier te kunnen voorbereiden. Na enkele trainingssessies in het weekend, stond er maandagmiddag ook een oefenwedstrijd op het programma tegen Cartagena. De ideale manier om Vanzeir nog wat extra matchritme te laten opdoen met het oog op de play-offs. De Rode Duivel liet zien het scoren nog niet verleerd te zijn, want na elf minuten bracht hij de Brusselaars al op voorsprong: 1-0 was meteen ook de ruststand.

Een fel gewijzigd Union deed in de tweede helft al snel de boeken toe. Eerst verdubbelde Millàn de score, en vier minuten later vond ook het Poolse toptalent Kacper Kozlowski de weg naar de netten. 3-0 na amper 55 minuten, al slaagde Union er nadien niet in om nog een vierde treffer te realiseren.

Dinsdag keert Union opnieuw terug naar Brussel, met de volledige focus op de derby tegen Anderlecht (zondagavond om 18u30).

Opstelling Union 1e helft: Moris, Sorinola, lazare, Undav, Vanzeir, Burgess, Teuma, François, Marcq, Kandouss, Lapoussin

Opstelling Union 2e helft: Pirard, Nieuwkoop, Bager, Nielsen, Millàn, Mitoma, Puertas, Ziani, Machida, Van der Heyden, Kozlowski

Doelpunten: Vanzeir (11’), Millàn (51’) & Kozlowski (55’)