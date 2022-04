Blauw-wit volksfeest in Brussel: Buffalo’s zetten Paleis 12 op zijn kop

In de uurtjes voor de bekerfinale van KAA Gent bouwden duizenden Buffalo’s een uitgelaten feest in Paleis 12.

Pompende beats, supportersliedjes, (dure) pinten bier, crowdsurfers, overal blauw-witte verbroedering … Als KAA Gent de beker niet binnenhaalt zal het alvast niet aan de supporters gelegen hebben. De scènes in Paleis 12 voor de aftrap van de bekerfinale toonden één groot uitgelaten feest.

Over de uittocht was er minder tevredenheid. De hele stoet moest het terrein verlaten langs een kleine ijzeren poort, wat voor een lange opstopping en heel wat wachten zorgde. In het ongeduld sneuvelde zelfs een stukje van het hek. Aan de eetkramen aan Paleis 12 was het van hetzelfde: er stond maar twee kramen voor de duizenden supporters.

Lang wachten om het domein van Paleis 12 te verlaten: alle volk moest door dit hekje. — © SD

