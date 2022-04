Levenloos lichaam gevonden in Albertkanaal in Herstal

In het Albertkanaal in Herstal in de provincie Luik is maandagochtend een levenloos lichaam aangetroffen. Dat meldt de lokale politie.

De brandweer van Luik vond het lichaam in het water in het Albertkanaal ter hoogte van Herstal. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Het is ook nog niet geweten of het om een man of vrouw gaat.

Het parket van Luik is op de hoogte gebracht en onderzoekt de zaak.