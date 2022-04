De opstellingen: Anderlecht start met Yari Verschaeren én Sergio Gomez, Gent kan rekenen op kapitein Vadis Odjidja

Anderlecht start straks (om 15u) in de bekerfinale tegen Gent met Yari Verschaeren én Sergio Gomez. Vooral de Spanjaard was hoogst onzeker met een blessure, maar is dus toch klaar voor de strijd. Majeed Ashimeru begint op de bank. KAA Gent kan rekenen op sterkhouders Vadis Odjidja en Joseph Okumu. Het tweetal raakte na blessures net op tijd speelklaar.