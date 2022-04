Door Russen opgepakte Britten vragen om ruil tegen Poetin-bondgenoot

De Russische openbare omroep heeft maandag de oproep uitgezonden van twee in Oekraïne opgepakte Britten die premier Boris Johnson oproepen om over hun vrijlating te onderhandelen. Ze vragen een ruil tegen de Oekraïense zakenman en Poetin-bondgenoot Viktor Medvedtsjoek, die zelf vraagt geruild te worden tegen soldaten en burgers in Marioepol.

De twee Britse gevangenen worden geïdentificeerd als Shaun Pinner en Aiden Aslin. Het duo, dat vermoeid oogt, vraagt geruild te worden tegen Medvedtsjoek. Die laatste werd vorige week in Oekraïne opgepakt. Op de dag van zijn arrestatie stelde de Oekraïense president Volodimir Zelenski voor om Medvedtsjoek te ruilen tegen Oekraïense gedetineerden in Rusland.

Maandag publiceert de Oekraïense inlichtingendienst SBU een video waarin Medvedtsjoek oproept om geruild te worden tegen soldaten en burgers in de belegerde havenstad Marioepol. “Ik wil me richten tot de Russische president Vladimir Poetin en de Oekraïense president Volodimir Zelenski, met de vraag me te ruilen door de verdedigers van Marioepol en inwoners van de stad”, klinkt het in een niet gedateerde video.

De 48-jarige Pinner, die vroeger deel uitmaakte van het Britse leger, zegt dat hij gevangen werd genomen toen hij in Marioepol vocht met het Oekraïense leger. Hij zegt zich in Donetsk te bevinden.

