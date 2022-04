Passagiers van vlucht van Dominicaanse Republiek naar Amsterdam gestrand op Curaçao

Een vlucht van luchtvaartmaatschappij TUI van de Dominicaanse Republiek naar Amsterdam, met mogelijk ook Belgen aan boord, heeft afgelopen nacht een onvoorziene voorzorgslanding moeten maken op Curaçao, omdat er barsten in de ruit van de cockpit waren ontstaan. Dat bevestigt de woordvoerster van TUI Nederland aan Belga. Voor 100 van de 300 reizigers wordt nog naar hotelkamers gezocht. Wanneer de passagiers hun reis kunnen verderzetten, is nog niet bekend.

Het vliegtuig vertrok vanop de Dominicaanse Republiek om via Bonaire naar de Nederlandse hoofdstad Amsterdam te vliegen, maar moest uitwijken naar de internationale luchthaven van Curaçao nadat de piloot barsten in de cockpitruit had vastgesteld, zegt TUI Nederland-woordvoerster Petra Kok. Het gaat niet om een noodlanding, maar wel om een voorzorgslanding, benadrukt ze.

De 300 passagiers bleven ongedeerd, maar wanneer ze hun reis kunnen verderzetten is voorlopig nog niet bekend. “Veiligheid heeft de hoogste prioriteit, dus moet de ruit eerst gerepareerd worden voordat het toestel weer het luchtruim in kan”, zegt Kok.

Niet iedereen heeft onderkomen

Bovendien kon nog niet voor alle passagiers een onderkomen worden gevonden. Omdat Pasen uitbundig gevierd wordt op Curaçao zitten de hotels nagenoeg vol, aldus de TUI-woordvoerster. Voor 200 mensen is een kamer gevonden, maar voor 100 reizigers is dat nog niet het geval. TUI blijft “met man en macht” zoeken naar hotelkamers en de reizigers worden op de hoogte gehouden met sms-berichten, klinkt het nog.

Vermoedelijk zat er minstens één Belg aan boord van het toestel. Of en hoeveel andere landgenoten er nog betrokken zijn, kon Kok niet zeggen. Nederland heeft in tegenstelling tot België geen paasvakantie.