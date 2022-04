Voor fusie tussen Mechelen en Boortmeerbeek ligt zeer concreet plan op tafel: drie districten en 50 miljoen minder schulden

Het plan voor een fusie tussen Boortmeerbeek en Mechelen is al in details uitgewerkt. — © Dirk Vertommen

Mechelen/Boortmeerbeek

Centrumstad Mechelen en randgemeente Boortmeerbeek maken plannen voor een fusie en die zijn zeer concreet. Dat blijkt uit informatie waarop onze redactie de hand kon leggen: in het plan staan concrete engagementen voor investeringen én de vorming van drie districten. Op die manier zou de thuisbasis van Vlaams minister en titelvoerend burgemeester Bart Somers (Open VLD) uitgroeien tot een centrumstad van 100.000 inwoners. Vlaanderen neemt 50 miljoen euro schulden over, het maximum dat mogelijk is.