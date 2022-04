Bewoner (72) komt om bij woningbrand in Kortrijk

In Bellegem, deelgemeente van Kortrijk, is maandagvoormiddag een man omgekomen bij een woningbrand. Dat schrijft Het Laatste Nieuws en wordt bevestigd door het parket van West-Vlaanderen afdeling Kortrijk. Volgens het parket gaat het om een accidentele brand.

Op de hoeve van de bewoner in Bellegem is maandagvoormiddag brand ontstaan. Volgens Het Laatste Nieuws zou de brand uit zichzelf gedoofd zijn bij een tekort aan zuurstof en was het de thuisverpleegster die het lichaam van de man aantrof. Alle hulp voor de zeventiger kwam te laat.

Het parket stelde een wetsdokter en een branddeskundige aan. Uit hun bevindingen blijkt het niet om kwaad opzet te gaan. De brand is accidenteel ontstaan. Volgens Het Laatste Nieuws is er wellicht iets foutgelopen bij het aanmaken van de kachel.