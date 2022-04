Anderlecht greep naast de beker. In een spannende finale moest paars-wit knokken om in de wedstrijd te blijven. Verschaeren flitste soms, maar het middenveld had het moeilijk. Uiteindelijk draaide het uit op penalty’s waarin Cullen en Murillo misten. Bij AA Gent geen buizen, wel spelers die hun niveau niet haalden maar ook een heleboel sterke prestaties bij de bekerwinnaar.