Biden ontvangt voor het eerst kinderen in de tuin van het Witte Huis voor paaseirollen

De Amerikaanse president Joe Biden en zijn echtgenote Jill hebben maandag duizenden kinderen ontvangen in de tuin van het Witte Huis voor het traditionele paaseirollen. Voor de 79-jarige president was dat de eerste keer: vorig jaar kon de ‘Easter Egg Roll’ niet doorgaan door het coronavirus.

Duizenden kinderen mochten maandag in de tuin van de ambtswoning van de Amerikaanse president hardgekookte eieren over het gazon rollen. Ze werden begroet door Joe Biden en zijn echtgenote Jill die de kinderen toespraken vanaf een balkon, geflankeerd door twee grote paashazen.

De Easter Egg Roll werd voor het eerst georganiseerd door toenmalig president Rutherford Hayes in 1878. De bedoeling is dat de kinderen beschilderde hardgekookte eieren over het gras rollen met behulp van een houten lepel. Het weer werkte maandag helaas niet mee: het was zwaarbewolkt in Washington D.C. en er viel af en toe wat lichte regen.

Celebs lezen voor

Het evenement stond dit jaar in het teken van ‘EGGucation’, een woordspeling met de Engelse woorden voor ei, ‘egg’, en onderwijs, ‘education’. “Onderwijs houdt nooit op”, sprak first lady Jill Biden, zelf een docente Engels. “De vastberadenheid van onderwijs willen we hier in de bloemetjes zetten.”

De zuidkant van de tuin van het Witte Huis was voor de gelegenheid omgetoverd tot een soort school, met educatieve activiteiten voor de kinderen. De bekende Amerikaanse talkshowhost Jimmy Fallon las er voor uit een kinderboek.

© REUTERS