Prachtige beelden: AA Gent-kapitein Vadis Odjidja viert bekertriomf met zijn dochtertje

Vadis Odjidja trapte geen beslissende penalty in de gewonnen bekerfinale van AA Gent tegen Anderlecht, zijn ex-club. De kapitein van de Buffalo’s werd in de 69ste minuut vervangen. Maar dat maakte de vreugde er niet minder groot op. Vadis zocht en vond zijn oudste dochtertje Céanna (5) in de tribunes. Wat volgde, was een kus aan papa.