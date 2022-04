Tarik Tissoudali zinspeelt op vertrek bij AA Gent na bekerzege: “Of ik elders naartoe ga? We zijn in gesprek”

Hij kon het verschil niet maken in de finale, maar net zoals elke Buffalo was Tarik Tissoudali dolblij met de bekerzege van AA Gent. De smaakmaker van de Buffalo’s gaf in een reactie na afloop aan dat hij altijd prijzen wil winnen en hintte daarbij ook naar een vertrek. “We zien wel in de zomer.”

“Het is gelukt. Hier hebben we hard voor gewerkt. Dit was de enige manier om het seizoen goed af te sluiten.” (begint te juichen) “Ik wil altijd prijzen winnen. Ik wil meer en meer en meer prijzen winnen. Ik ben echt blij. Niet normaal. Of ik elders naartoe ga? Daar kan ik niet over praten. We zijn in gesprek. We zijn denk ik halverwege, maar we zien wel wat in de zomer. Ik ben ook ambitieus, ik heb ook dromen. Blijven bij AA Gent is ook geen probleem. We zien wel.”

Voor Tissoudali was de bekerfinale overigens geen sinecure door de ramadan. “Dat ik slap op mijn benen sta? Het is ramadan, ik heb gewoon geen kracht. Je probeert het te doen, maar het was onmogelijk. Ik voelde bij de rust dat ik energieloos was. Ik kreeg bij minuut 60 krampen. Gelukkig hebben we nog kunnen winnen. Iedereen die nu tv kijkt: kom naar het stadion, we gaan een mooi feestje bouwen.”