Selfie van 17-jarig meisje gaat viraal: golfster staat plots met Lionel Messi en de anderen sterren van PSG in de lift

Marta Silchenko is in één klap wereldberoemd geworden. De amper 17-jarige golfster speelde ene toernooi op het Golf de Saint-Cloud terrein toen ze na een gymsessie plots in de lift belandde met een groot deel van de ploeg van PSG. Onder anderen Lionel Messi, Kylian Mbappé en Neymar stonden zo ineens samen op een selfie die de wereld rondging. “Een normale dag in de gym”, aldus Silchenko op haar Instagram-pagina. “Ik stond even met de beste voetballers ter wereld in de lift.”