Eerste “normale” paasvakantie in drie jaar, en dat hebben de skipistes en de kust geweten: “De Belg wou op reis. En weinig tot niets hield hem tegen”

En, goed verlof gehad? De afgelopen paasvakantie lijkt zowat heel België op reis te zijn geweest. De kust, Limburg, de touroperators, de aanbieders van skireizen: allemaal kijken ze terug op een topvakantie. Alles is weer zoals het was in 2019, vóór corona, zo lijkt het. “De Belg, die wil op reis. Er is weinig tot niets dat hem tegenhoudt”, zegt Dick Van Dyck van JOSK Reizen.