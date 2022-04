72-jarige man dood aangetroffen in hoeve na accidentele brand

In de Ooievaarsnestbeekhoeve in Bellegem is maandag een 72-jarige man dood aangetroffen. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Vermoedelijk ligt een gedoofde brand aan de oorzaak.

Maandagmorgen moesten de hulpdiensten uitrukken naar de Ooievaarsnestbeekhoeve in Bellegem. Een 72-jarige man was daar omgekomen bij een woningbrand die uit zichzelf doofde. Er hing een sterke rookgeur en er was ook rookschade te zien aan de ramen. Alle hulp kwam te laat, de man was ter plaatse overleden. Het parket stelde een branddeskundige en een wetsdokter aan. Zij stelden vast dat het om een accidentele brand ging. De woning is momenteel verzegeld.