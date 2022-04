Stervoetballer Cristiano Ronaldo verliest zoontje bij geboorte: “We zijn er kapot van”

Bijzonder triest nieuws ten huize Cristiano Ronaldo. De Portugese stervoetballer en zijn vrouw Georgina hebben laten weten dat een van hun pasgeboren kindjes overleden is.

Ronaldo was al vader van vier kinderen: Cristiano Ronaldo Jr (2010), de tweeling Mateo en Eva Maria (juni 2017) en Alana Martina (november 2017). Enkel Alana Martina kreeg hij aanvankelijk samen met Georgina. Zijn eerste drie kinderen kwamen ter wereld via een surrogaatmoeder.

In oktober kondigde het koppel aan dat Georgina opnieuw in verwachting was, van een tweeling. Maar nu blijkt één van de twee kindjes, een jongetje, overleden te zijn. Ronaldo werd wel voor de derde keer papa van een dochter.

“Met het diepste verdriet moeten wij het overlijden van onze zoon aankondigen. Het is de grootste pijn die een ouder kan voelen. Alleen de geboorte van ons meisje, geeft ons wat kracht om dit moment met wat hoop en geluk te beleven”, schrijft hij.

Ronaldo vraagt in deze moeilijke tijd om privacy voor zijn gezin. “We willen de artsen en verpleegkundigen bedanken voor alle zorg en steun. We zijn er kapot van. Onze jongen, je bent onze engel. We zullen voor altijd van je houden”, schrijft de Portugees nog.