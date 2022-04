IN BEELD. Spelers AA Gent gaan los met fans op de Heizel, supporters Anderlecht treuren aan eigen stadion

Vreugde en verdriet liggen na een bekerfinale nooit ver uit elkaar. De spelers van AA Gent vierden hun zege met de fans die een ticket konden bemachtigden voor de finale, maar ook in Gent zelf werd er gevierd aan het grote scherm in de eigen Ghelamco Arena. Heel andere taferelen waren er aan het Lotto Park, waar eveneens een groot scherm stond: de verslagenheid bij de paars-witte supporters was groot.