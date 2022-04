Trainer Wayne Rooney degradeert met Derby County naar derde niveau in Engeland

Trainer Wayne Rooney is er niet in geslaagd degradatie van Derby County uit het Championship te voorkomen. De oud-spits van Manchester United zag zijn elftal maandag met 1-0 verliezen bij Queens Park Rangers. Met nog drie duels te gaan, staat Derby County op de voorlaatste plaats en is een langer verblijf op het tweede niveau van de Engelse voetbalcompetitie niet meer haalbaar.

De degradatie van Derby County is niet heel opmerkelijk. De club kreeg dit seizoen liefst 21 strafpunten opgelegd wegens overtreding van de boekhoudregels van de Engelse Football League. Derby heeft slechts vier seizoenen onder de twee topdivisies in het Engelse voetbal gespeeld. De laatste keer was in het seizoen 1985-1986.

“Ik sta hier met een vreemd gevoel”, zei de 36-jarige Rooney tegen Sky Sports. “Natuurlijk zijn we teleurgesteld, maar we hebben ons als groep wel ontwikkeld. De fans zijn ons altijd blijven steunen. De toekomst van de club is nu onzeker, mijn toekomst is onzeker. Ik ben blij en trots hier trainer te zijn.”

© ISOPIX

© AP