Verhoogd risico op kanker, oogproblemen in de familie of gewoon snel ongerust? De medische wereld heeft tientallen screenings ontwikkeld die je kunnen helpen om gezond te blijven. Toch staan heel wat huisartsen weigerachtig om iedereen massaal te controleren op élk kwaaltje. Dit zijn de belangrijkste onderzoeken die je beter wel of niet doet, en de leeftijd waarop ze het meest aangewezen zijn.