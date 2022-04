Vooruit wil de indexering van de huurprijzen bevriezen

De energieprijzen swingen de pan uit en ook onze winkelkar wordt altijd maar duurder. Maar Poetins oorlog en de torenhoge inflatie zetten ook huurders een flinke pad in de korf. Terwijl de jaarlijkse indexering meestal maar voor een paar euro extra huur zorgt, kan dat nu oplopen tot 50, 60 euro of zelfs meer. “Een zware financiële klap voor huurders die het vaak financieel al een stuk lastiger hebben dan eigenaars. Als we nu niet handelen, gaan veel huurders kopje-onder”, stelt Veys.

Twee voorstellen

Vooruit dient in het Vlaams Parlement daarom twee voorstellen in om de hoge prijzen te temperen. Door de indexering vanaf 1 mei te bevriezen op 2 procent zal de huur niet meer stijgen dan in normale jaren. Voor wie bijvoorbeeld een woning huurt voor 750 euro per maand levert dat een besparing van 500 euro per jaar op. Voor wie al een indexering achter de rug heeft, vraagt Veys een compensatie.

Het Vlaams Huurdersplatform vindt inderdaad dat er dringend iets moet gebeuren, maar ziet meer heil in meer en hogere huurpremies. “Anders dreigen verhuurders contracten stop te zetten en die te vernieuwen aan een hogere prijs”, zegt coördinator Joy Verstichele. Maar de Vlaamse socialisten willen dat oplossen door verhuurders te verplichten om te verhuren aan marktconforme prijzen. Het betekent concreet dat een huurprijs niet hoger mag liggen dan wat de huurschatter – een online tool om de juiste huurprijs in te schatten – aangeeft. (fem)