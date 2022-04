PVDA wil maximumfactuur voor rusthuisverblijf: “En geen prijsstijging meer als rusthuis winst maakt”

Op twaalf jaar tijd is een verblijf in een woon-zorgcentrum 600 euro per maand duurder geworden. De stijging is sterker dan de inflatie. “Als een rusthuis winst maakt, zou de overheid alle prijsstijgingen moeten weigeren”, zegt Lise Vandecasteele (PVDA).

De gemiddelde prijs van een plaats in een woon-zorgcentrum is van 1.250 euro per maand gestegen in 2009, naar 1.850 euro per maand vorig jaar. Veel rusthuizen zijn daarbovenop nog eens van plan om hun tarieven op te trekken door de inflatie en de gestegen energieprijzen. De verwachting is dat het gemiddelde zo tot 2.000 euro per maand zal doorstijgen.

“Veel mensen zijn geschokt door de facturen die ze binnenkrijgen”, zegt Vlaams parlementslid Lise Vandecasteele, die de prijzen analyseerde. “Het gaat ook niet op om te zeggen dat de rusthuisprijzen gewoon de inflatie volgen. Tussen 2009 en 2021 bedroeg de inflatie 32 procent, de rusthuisfactuur is met 48 procent gestegen.”

Vandecasteele wijt de stijgingen aan het groeiende aandeel commerciële woonzorgcentra. Hun aandeel is van 11 procent gestegen in 2009 naar 28 procent vorig jaar.

Haar partij wil dat er op termijn een maximumfactuur komt die nooit hoger kan zijn dan iemands pensioen. “En op korte termijn kan de overheid al optreden tegen de prijsstijgingen”, zegt ze. “Als een woonzorgcentrum of de groep waartoe het behoort winst maakt, dan moeten alle aanvragen voor prijsstijgingen geweigerd worden.”

LEES OOK. 150 inspectieverslagen van rusthuizen vrijgegeven: ontdek hier hoe het in jouw buurt is gesteld en welke onder verhoogd toezicht staan