Wat we tijdens corona massaal online zijn beginnen te doen, zetten we nu gewoon voort. Dat blijkt uit de jaarlijkse Digimeter van onderzoekscentrum Imec en UGent. “De meerderheid van de Vlamingen shopt regelmatig online (60 procent), gebruikt de app itsme (70 procent) om digitaal in te loggen of bankiert online (57 procent).” Nooit eerder tuurden we zo veel naar onze smartphone.