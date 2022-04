De laatste Oekraïense troepen in Marioepol zullen “tot de laatste snik blijven vechten”. Dat heeft Denis Sjmihal gezegd aan de Amerikaanse nieuwszender ABC. De Oekraïense premier weerlegt daarmee de uitspraak van het Russische ministerie van Defensie dat “Marioepol in Russische handen” is gevallen. Het verlies van de stad zou hoe dan ook een mokerslag zijn voor Oekraïne.