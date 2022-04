HERBELEEF. Een zenuwslopende dag die eindigde in een delirium: Gentse Feesten zijn losgebarsten

IN BEELD. Spelers AA Gent gaan los met fans op de Heizel, supporters Anderlecht treuren aan eigen stadion

De Buffalo’s wisten het. Wie es ‘t die were triomfeert? Dat es den Agee! Een reuzegroot spandoek in het Koning Boudewijnstadion voorspelde het: de Beker van België is voor KAA Gent. De winnende save van keeper Davy Roef zorgde gisteren voor een vreugde-uitbarsting van de Heizel tot op de Korenmarkt.

De spanning was dan ook de hele dag te snijden. Zeven jaar na de landstitel snakten de Buffalo’s nog eens naar een prijs. Een blauw-witte colonne van 20.000 supporters trok met bussen en treinen naar Brussel, terwijl nog eens 4.000 supporters in de Ghelamco Arena de match volgden.

In 2008 greep KAA Gent naast de Beker, ook tegen Anderlecht. En in 2019 gingen de Buffalo’s af tegen KV Mechelen, toen een tweedeklasser. Zou het dit keer wel lukken?

© BELGA

© BELGA

© BELGA

© David Van Hecke

© BELGA

In Brussel werden de zenuwen extra onder hoogspanning gezet door lange wachtrijen voor eten en de tergende trage toegang tot het Boudewijnstadion. In het stadion in Gent was het ook uren wachten tot de fans binnen mochten. En dan moest de nagelbijtende wedstrijd zelf nog volgen. Maar al die spanning was in één klap verdwenen toen Davy Roef de beslissende penalty stopte.

© David Van Hecke

© David Van Hecke

© David Van Hecke

© BELGA

© David Van Hecke

© BELGA

Wat volgde was een middag en avond voor de blauw-witte geschiedenisboeken. Duizenden kelen lieten Gorki en de Buffalomars klinken in het Boudewijnstadion, terwijl het de beiaardier van het belfort boven Gent de tonen van We are the champions liet galmen.

“Ik heb een traantje gelaten, ja.” Patrick Bonne (57), al 49 jaar een trouwe Buffalo, was een van degenen die de emoties in Brussel niet meer de baas konden. “We snakten zo naar deze prijs als fans. Dat moment bij die laatste penalty was een ontlading van zeven jaar van hoogtes en laagtes. Eindelijk. De volgende mag echt niet zo lang duren.”

Het feest verplaatste zich daarop naar de Ghelamco Arena, waar duizenden uitgelaten Buffalo’s de spelers opwachten. Het is nog 87 keer slapen tot de echte Gentse Feesten, maar dit was de perfecte opwarmer. C’est Buffalo!

© BELGA

© DVH

© BELGA

© DVH

© BELGA