Antwerpse arts die verlamd raakte door foutief uitgevoerde epidurale krijgt één miljoen euro schadevergoeding

De arts kreeg zeven jaar geleden een epidurale toegediend toen ze moest bevallen met een keizersnede. De anesthesiste prikte een katheter verkeerd, met als gevolg een gedeeltelijke verlamming en helse neuropathische pijnen, getuigde ze eerder in De Artsenkrant. “Als arts ben ik weliswaar nog enigszins goed omringd, maar in heel dit verhaal ben ik ook maar een petieterig patiëntje waar iedereen liever ver weg van blijft, want ik ben het tastbare bewijs geworden dat artsen niet onfeilbaar zijn. Het doet pijn om als patiënt gemeden te worden door artsen. Als patiënt krijg je geen erkenning, nauwelijks hulp, bijna alleen tegenwind”, zei ze.

Na zeven jaar procederen heeft de vrouw, die als spoedarts in een ziekenhuis in het Antwerpse werkte, gelijk gekregen van een burgerlijke rechtbank. Volgens de rechter is er niet de minste twijfel dat de anesthesiste een fout maakte. De betrokken anesthesiste en het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen werden veroordeeld tot een voorlopige schadevergoeding van bijna één miljoen euro. Het slachtoffer had 7,6 miljoen euro voor gederfde inkomsten geëist, maar dat vond de rechter overdreven, de beide partijen moeten voor die kwestie tot een vergelijk komen.

Privédetectives

Het ziekenhuis en de anesthesiste hadden tijdens de procedure privédetectives ingezet om na te gaan of de deels verlamde spoedarts haar letsels niet simuleerde. De bijgevoegde filmpjes deed de rechtbank af als te eenzijdig. “Het is niet uit te sluiten dat enkel de sporadische betere momenten aan de rechtbank getoond werden”, leest het vonnis.

“Wij zijn tevreden dat er een uitspraak is, de rechtbank heeft mijn cliënte over de hele lijn gelijk gegeven”, reageert advocaat Kris Luyckx die voor het slachtoffer optreedt. “De komende tijd zullen we met de verzekeraar van de tegenpartij, Ethias, afspreken om de juiste bedragen voor de schadevergoeding te bekomen.”

sare