Bart De Wever laat (een beetje) in zijn ziel kijken in ‘Viva la Feta’: “Emoties tonen vind ik nog altijd iets wat je niet doet”

Het was bij momenten onwennig, de passage van Bart De Wever in Viva la Feta. Op politieke vragen weet hij vaak meesterlijk te antwoorden, maar gesprekken over emoties en de liefde bleken niet aan hem besteed. “Dat zijn complexe onderwerpen, ik voel mij hier ongemakkelijk bij”, reageerde hij ontwijkend op de vragen van Otto-Jan Ham en Jani Kazaltzis.

Voor het Griekse intermezzo had Bart De Wever een belangrijke politieke meeting geskipt. Maar toch had hij een reden om in het Play4-programma op te draven. “Ik kom weldra de marathon van Athene lopen, ik kom op verkenning.” Hij was in zijn eentje naar Griekenland gekomen, iets dat alleen kan als het dreigingsniveau niet te hoog ligt. “Ik was ooit met het gezin op skireis. Toen waren er mensen van de politie mee. Die vonden dat tof. Ik ook, dan konden we ‘s avonds kaarten.”

In de ziel van de gast kijken, bleek in het geval van de Antwerpse burgervader niet evident. Hij praat niet graag over emoties, en kreeg het lastig toen Jani en Otto-Jan vroegen of hij gulzig is in de liefde. “Ik voel mij hier ongemakkelijk bij. Dat zijn complexe onderwerpen, de liefde. Dat kan je niet direct onder woorden brengen. Ik heb niet veel liefde nodig. I‘m the cactus of love, een beetje water kan volstaan.”

© Play4

Het gesprek werd toch persoonlijker toen De Wever in een klooster een kaars brandde voor zijn overleden vader. Hij vertelde het daar ook na 25 jaar nog altijd moeilijk mee te hebben. “Hij rookte veel en kreeg longkanker. We zagen Magere Hein al twee jaar aankomen, maar hebben ironisch genoeg nooit afscheid genomen. Je wil op zo‘n moment dan toch de liefde onder woorden brengen, maar dat is niet zo simpel als je dat nooit doet. Dan klinken die woorden raar, kunstmatig. Ik ben Cartesiaans opgevoed, met afstand tussen ouder en kind. Emoties laten zien vind ik nog altijd iets wat je niet doet.”

“Mijn jongste dochter durft het er soms al eens in te wrijven dat dit toch een tekortkoming is”, legde de politicus uit. “Dan roept ze dat ze naar school gaat en dat ze van mij houdt. Waarop ik zeg: tot straks. En zij weer: dat is niet het antwoord dat ik wil horen.”

Het afblokken van emoties speelt hem ook op andere momenten parten. ”Ik kan me vaak geen houding geven ten opzichte van anderen. Wat in mijn beroep lastig is, want veel mensen komen op me af. Ik word niet graag aangeraakt. Het is altijd lastig als mensen vragen om naar een feestje te komen. Maar in 90% van de gevallen zit mijn agenda op die datum toch al vol. Het is pas als ‘ik mag langskomen wanneer ik tijd heb’, het iets lastiger is om er onderuit te komen. Dat is de intelligente manier om iemand vast te rijden.”

Ten slotte ging het over zijn vroegere overgewicht. “Ik begon aan te komen rond mijn studententijd in Leuven. Toen ging ik voor het eerst over de drie cijfers. Het is uit de hand gelopen tijdens de regeringscrisis van 2010-2011. Ik woog 120 kilo toen de crisis begon en 143 bij afloop. Maar ik schaamde mij er nooit voor dat ik te dik was. Mijn vrouw heb ik leren kennen toen ik lid was van een sportclub, toen mijn gewicht lager was. Die heb ik dus goed liggen gehad.”