Politie bezig met uitzetting mensen zonder papieren uit gebouw in Brussel

De politie van de zone Brussel-Hoofdstad/Elsene is maandagavond op bevel van de burgemeester van Brussel, begonnen met de uitzetting van zo’n 70 mensen zonder papieren die sinds maandagochtend een leegstaand gebouw bezetten, vlakbij het stadscentrum.

Een 70-tal mensen zonder papieren die het voormalige gebouw van de KBC aan de Havenlaan in Brussel bezetten, verhuisden maandagochtend naar een ander leegstaand gebouw, in de Papenvest. Maandagavond begon de politie met hen uit het gebouw te zetten op bevel van de burgemeester, bevestigde de politiezone Brussel-Hoofdstad/Elsene aan Belga.

“Het gebouw moet gesloopt worden. Het is niet voldoende uitgerust en veilig om gezinnen met kinderen te huisvesten”, zei de politie. “Daarom worden deze mensen op bevel van de burgemeester het pand uitgezet.”

Begin april werden ongeveer 150 mensen zonder papieren die negen maanden lang het voormalige KBC-gebouw aan Tour & Taxis op de havenlaan in Brussel hadden bezet, verzocht het pand te verlaten. Sommigen van hen werden overgeplaatst naar een gebouw in Elsene, maar 70 tot 80 mensen bleven in het KBC-gebouw.