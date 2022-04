Waarom Anderlecht voor AA Gent moet supporteren in de Europe play’offs

Anderlecht is door het verlies in de bekerfinale nog niet zeker van Europees voetbal. Als het straks vierde eindigt in de Champions’ play-off moet het nog barragematchen spelen tegen de winnaar van de Europe play’offs. Tenzij...die Play-off 2 gewonnen wordt door AA Gent. Dan vallen die barragematchen weg en krijgen alle vier de PO1-teams een Europees ticket.

Paars-wit moet in de Europe play-offs dus supporteren voor AA Gent. De Buffalo’s beginnen volgend weekend als leider aan die competitie met ook KV Mechelen, RC Genk en Charleroi en tellen 4 punten voorsprong. Maar hoe hoog ligt hun motivatie nog nu ze door de cup een aantrekkelijker Europees lot in handen hebben?

Als Anderlecht zeker wil zijn van Europese deelname eindigt het beter derde in de Champions’ play-offs. (jug)