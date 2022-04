Het onmogelijke komt steeds dichterbij voor Liverpool: voor het eerst in de geschiedenis van het Engelse voetbal vier trofeeën in één seizoen pakken. Zaterdag bereikten de Reds de finale van de FA Cup dankzij een 2-3-zege tegen Manchester City. De League Cup hebben ze al op zak en de Reds zijn ook nog in de race voor de Champions League en de landstitel.