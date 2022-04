Nog steeds kinderarbeid bij PostNL, minister De Sutter wil taskforce oprichten “om rotte appels eruit te halen”

Vier maanden na de eerste undercoverreportage is PostNL er nog steeds niet in geslaagd om de kinderarbeid bij zijn onderaannemers aan te pakken, aldus de media. Zo konden ze een jongen van dertien filmen die naar eigen zeggen twee à drie dagen per week voor het postbedrijf werkte voor 5 euro per uur.

De journalisten betrapten ook een onderaannemer op heterdaad, die meerdere kinderen in dienst bleek te hebben die onder druk gezet worden om te liegen.

Volgens een voormalige onderaannemer is PostNL van alles op de hoogte. “Maar het interesseert hen niet, zolang de pakjes maar geleverd zijn.”

“Werken volgens de regels”

Het koerierbedrijf ontkent dat. “Dit zijn ernstige aantijgingen die wij zelf tijdens onze dagelijkse controles en uitgebreide onderzoeken niet hebben vastgesteld”. Het verwijst dan ook door naar het gerecht. “Wij delen de resultaten van onze eigen controles voortdurend met de sociale inspectie”, klinkt het. “Wij werken volgens de regels en staan voor goede en sociale werkomstandigheden voor iedereen die bij of voor ons werkt.”

“Zolang PostNL, de andere pakjesbedrijven en bij uitbreiding de volledige transportsector, niet inzien dat er iets grondig mis is aan het businessmodel dat ze hanteren, zullen uitbuiting, sociale dumping en fraude welig blijven tieren”, zegt Frank Moreels van BTB-ABVV. “Het wordt tijd dat grote bedrijven beseffen dat eerlijk transport alleen maar kan aan een correcte prijs. Het wordt tijd dat PostNL en de andere transportbedrijven dit ook publiekelijk durven stellen.”

Zo duwen grote bedrijven steeds de prijs naar beneden zonder de vraag te stellen waarom een bepaald bedrijf goedkoop transport kan aanbieden. PostNL en de andere transportbedrijven die hierin meegaan ten koste van hun onderaannemers en chauffeurs hebben een even grote verantwoordelijkheid, aldus Moreels. “Het wordt tijd dat de neerwaartse spiraal doorbroken wordt en er orde op zaken wordt gesteld.”

“Gratis bezorging is een sprookje”

Minister van Post Petra De Sutter (Groen) zegt in een reactie dat ze een taskforce wil oprichten om te voorkomen dat er nog minderjarigen worden ingezet in de pakjessector in ons land. “Ik wil voorzichtig zijn en ik weet niet of het een wijdverbreid probleem is, maar als deze beelden echt laten zien wat ik zag, dan moeten we dit aanpakken met meerdere ministers”, zegt ze. Ze denkt dan aan de ministers van Werk en Mobiliteit. “Die laatste kan bijvoorbeeld de vervoerfederaties op het matje roepen. Ik ga hem vragen om te onderzoeken hoe de rotte appels uit de transportsector kunnen.”

Ook moet de sector mee nadenken over oplossingen. “Deze race naar de bodem waar nu ook kinderen de prijs van zouden betalen, moet onmiddellijk stoppen.” Ze stelt bijvoorbeeld voor om klanten meer inzicht te geven in de verschillende leveropties als ze iets online aankopen. “Gratis bezorging is een sprookje. Er is altijd iemand die de prijs betaalt”, klinkt het. Ook kan de werkdruk afnemen door klanten meer richting afhaalpunten te krijgen en wettelijke regels te voorzien voor pakketbrievenbussen.

De minister zegt nog een voorontwerp van wet klaar te hebben dat opkomt voor de pakketbezorger. “Die wordt nu heel de dag opgejaagd, werkt onder zware stress en heeft vaak geen poot om op te staan. Door de grootste pakketbedrijven te verplichten om met meer vaste contracten te werken, zullen die mistoestanden stoppen.”