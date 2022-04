Vermiste koningspython duikt weer op in Japanse grootstad

Een koningspython die als vermist was opgegeven in de Japanse grootstad Kurashiki, is weer opgedoken. Politieagenten troffen het twee meter lange dier aan in de auto van zijn eigenaar na dagenlang zoeken. Dat hebben Japanse media dinsdag gemeld.

De eigenaar had in het weekend geprobeerd zijn koningspython uit zijn auto te halen, maar had hem niet gevonden. Sindsdien was een tienkoppig politieteam op zoek naar de slang. Uiteindelijk bleek echter dat de slang zich waarschijnlijk al die tijd in de auto had verstopt onder het handschoenenkastje.

Pythons zijn niet giftig, maar doden hun prooien door zich om hen heen te wikkelen. Ze voeden zich doorgaans met warmbloedige dieren, zoals vogels en zoogdieren. Exotische dieren van allerlei aard zijn zeer gewild bij Japanse verzamelaars. De eigenaar van de koningspython hield het dier in een glazen terrarium in zijn huis. Daarvoor is geen speciale vergunning nodig.