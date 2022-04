Prins Harry en Meghan zijn uitgenodigd op viering Queen

De Britse Queen Elizabeth zit dit jaar 70 jaar op de troon en dat wordt uitgebreid gevierd. In juni vindt onder meer een dankmis plaats in de Londense Saint Paul’s Cathedral en staat ook het beroemde ‘balkonmoment’ in Buckingham Palace op de agenda. Twee evenementen waarvoor ook prins Harry en zijn echtgenote Meghan Markle zijn uitgenodigd, zo melden Britse media.

mtm Bron : The Telegraph, The Daily Mail

Prins Harry en Meghan Markle, de hertog en hertogin van Sussex, deden ruim twee jaar geleden “een stap terug” in het Britse koningshuis, stopten met hun koninklijke opdrachten en verhuisden naar de Verenigde Staten. Sindsdien verloopt hun relatie met de andere Britse royals zeer moeizaam. Zo beschuldigde het echtpaar in een spraakmakend interview met Oprah Winfrey enkele royals zelfs van racisme.

De laatste tijd lijkt er echter opnieuw sprake van enige toenadering. Zo zag Harry zijn 96-jarige grootmoeder onlangs nog (heel even) tijdens een blitzbezoek aan Windsor Castle voordat hij naar Nederland ging voor de Invictus Games.

Volgens Britse media zouden Harry en Meghan nu ook uitgenodigd zijn voor twee belangrijke momenten in de viering van het platina-jubileum van de Queen: de dankmis in Saint Paul’s Cathedral en hét balkonmoment in Buckingham Palace. Dat is het moment waarop de Britse koninklijke familie vanop het balkon van het paleis toekijkt als de Britse luchtmacht overvliegt.

Harry en Meghan zouden echter geen formele rol vervullen tijdens het vierdaagse feestweekend, dat plaatsvindt van 2 tot en met 5 juni. Voorlopig heeft het Britse koningshuis de uitnodiging nog niet bevestigd en is het ook nog niet duidelijk of Harry en Meghan op de uitnodiging zullen ingaan.