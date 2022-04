Na prijsstijgingen: olie weer iets goedkoper

Olie wordt na de recente prijsstijgingen iets goedkoper op de internationale markten. Een vat olie van de Noordzeesoort Brent – die bij ons de prijs aan de pomp bepaalt – zakt 10 cent in prijs tot 113,06 dollar. De prijs voor een vat Amerikaanse WTI-olie zakt 27 cent tot 107,94 dollar.

Handelaars kijken opnieuw richting China, de grootste consument wereldwijd van olie. De strenge lockdowns wegen er op de groei. Peking is evenwel van plan om de economie te ondersteunen. Op de oliemarkt wordt ook de situatie in Libië op de voet gevolgd. Een olieveld is er gesloten wegens politieke en sociale onrust.