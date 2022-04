Zo gingen we te werk voor samenstelling lijst van 25 rijkste entertainers

Voor deze reeks ploos financieel journalist Ludwig Verduyn alle beschikbare openbare gegevens van de Belgische artiesten uit. “Zoals veel zelfstandigen brengen zo goed als alle artiesten hun professionele bezigheden onder in een of meer vennootschappen. En die zijn verplicht om elk jaar hun resultatenrekening in te dienen bij de Nationale Bank”, zegt hij. “Op basis daarvan kan je inschatten hoeveel die vennootschap waard is en hoe groot het vermogen is dat de artiest in kwestie doorheen de jaren heeft opgebouwd.”

Verduyn geeft grif toe dat het om een minimale inschatting gaat, want die jaarrekening zegt niets over wat de artiest privé op zijn zichtrekening of spaarboek heeft staan, noch hoeveel geld hij of zij heeft belegd in aandelen of vastgoed, in auto’s of kunstwerken, om maar iets te zeggen. “Tenzij de artiest in kwestie die investeringen bijvoorbeeld in een vastgoed- of financiële vennootschap heeft ingebracht, waarvoor hij of zij opnieuw een jaarrekening moet neerleggen.”