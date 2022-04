Voor het eerst wordt gebruik van medische app terugbetaald

MoveUP is een app die mensen met een knie- of heupprothese helpt om thuis te revalideren. Aan de hand van bepaalde algoritmes kan de specialist beter inschatten welke oefeningen en medicatie voor de patiënt in kwestie nodig zijn. De app was tot nu toe betalend, maar kreeg als eerste app ooit in ons land de M3-erkenning van de overheid, wat inhoudt dat het gebruik voortaan terugbetaald wordt.

Sinds vorig jaar heeft ons land met ‘mHealth Belgium’ een systeem dat de terugbetaling van medische apps door de ziekteverzekering mogelijk moet maken. Het systeem onderscheidt vier niveaus van erkenning: M1, M2, M3 light en M3 plus. Een M1-erkenning betekent dat het om een op Europees vlak gecertificeerd medisch toestel gaat, bij M2 is een “veilige connectie” gegarandeerd en bij de M3- categorieën is er een “gezondheidseconomische meerwaarde” en wordt het gebruik van de app ook terugbetaald. Bij de light-versie gaat het wel om een tijdelijke vergoeding.

MoveUP kreeg voorlopig de ‘M3 light’-erkenning “omdat het bedrijf nog data aan het verzamelen is over zijn gezondheidseconomische meerwaarde”, zo luidt het in De Tijd. Dat betekent wel dat de app voorlopige financiering krijgt en later mogelijk nog kan stijgen naar het ‘M3 plus’-niveau. Wat een structurele vergoeding inhoudt.

Er zouden momenteel nog twee andere apps in aanmerking komen voor een M3-erkenning. Een daarvan zou rond slaaptherapie draaien, de andere rond oncologie.