Wint Manchester City strijd om Erling Haaland? ‘Akkoord over contract van ruim 600.000 euro per week’

De kans is groot dat Erling Haaland (21) vanaf volgend seizoen bij Manchester City in de Premier League speelt. Het Engelse Daily Mail meldt dat The Citizens een akkoord hebben bereikt met de Dortmund-spits over een contract van 500.000 pond (ruim 600.000 euro) per week. Sky Sports weet dat City op het punt staat om de afkoopclausule van 75 miljoen aan Dortmund te betalen.

Het hing al een aantal weken in de lucht, maar maandagavond meldde The Daily Mail dat Manchester City effectief een akkoord zou gevonden hebben met de entourage van de Noorse topspits. Met een monstersalaris van ruim 600.000 euro per week zou Haaland de best betaalde speler in de Premier League worden. Bij City zou hij Kevin De Bruyne aflossen als best betaalde speler.

Haaland ligt nog tot de zomer van 2024 onder contract bij Borussia Dortmund. Sky Sports meldt dat Manchester City op het punt staat om de afkoopclausule van 75 miljoen euro in het contract van Haaland aan Dortmund te betalen. Als alles goed loopt, zouden alle partijen de transfer in de komende weken al kunnen afronden.

© AFP

Real Madrid grootste concurrent

Op die manier zou Manchester City onder meer Real Madrid en Paris Saint-Germain aftroeven in de strijd om de Noorse goalgetter. Het regionale Manchester Evening News schrijft evenwel dat Real Madrid nog niet wil opgeven. Uiteraard gaat Real ook vol voor de Franse topspits Kylian Mbappé, wat de zaken wel bemoeilijkt. De Duitse recordkampioen Bayern München gaf al aan dat de komst van Haaland niet aan de orde is vanwege het duizelingwekkende kostenplaatje.

De doelpuntenproductie van de nog steeds maar 21-jarige Haaland is ongezien. Bij Dortmund zit hij aan 82 doelpunten in 85 wedstrijden, bij de Noorse nationale ploeg aan 15 goals in 17 wedstrijden. Een fenomenaal gemiddelde. Spijtig genoeg kon hij zich met Noorwegen niet kwalificeren voor het WK in Qatar.