“Meer inkomsten, minder belastingen”: Bart Somers (Open VLD) licht fusie tussen Mechelen en Boortmeerbeek toe

Mechels titelvoerend burgemeester Bart Somers lichtte dinsdagochtend op een persconferentie de fusieplannen toe tussen Mechelen en de Vlaams-Brabantse gemeente Boortmeerbeek. Somers sprak op die persconferentie grotendeels over de financiële voordelen die de inwoners van Mechelen en Boortmeerbeek zullen hebben. “De belastingen voor Boortmeerbeek zullen dalen. De opcentiemen in Mechelen blijven zoals ze zijn, die van Boortmeerbeek dalen en blijven losstaan van de Mechelse.”

Boortmeerbeek zal niet mee moeten afdragen aan de investeringen die in Mechelen gedaan zijn. “Het is niet meer dan normaal dat de inwoners van Boortmeerbeek niet mee moeten instaan voor de investeringen die in Mechelen al aan de gang zijn”, klinkt het bij Somers.

“We laten onze inwoners niet in de steek”, zegt Karin Derua (Open VLD), burgemeester van Boortmeerbeek. De lokale besturen engageren zich om het investeringsbudget in Boortmeerbeek te verdubbelen tot meer dan 40 miljoen euro. “De opcentiemen dalen van 750 naar 600. De personenbelasting stemmen we op elkaar af naar 7,5”, legt Somers uit.

Milieubelasting verdwijnt

In Boortmeerbeek bedraagt de personenbelasting vandaag 5,8 en in de Dijlestad 6,8. “Mechelen heeft een hogere leninglast opgebouwd. Daar draaien de inwoners van Boortmeerbeek niet voor op, de opcentiemen in Mechelen blijven op 1.100”, zegt Bart Somers.

In Boortmeerbeek verdwijnt de milieubelasting van 60 euro die in Mechelen niet bestaat en verlaagt ook de afvalbelasting van 72 euro naar 49 euro. “Honderden keren spraken inwoners me al aan over het feit dat in Muizen het recyclagepark gratis is. Wel, ook in Boortmeerbeek gaan we hier voor”, vertelt Boortmeerbeeks burgemeester Karin Derua (Open VLD).

“Dit is echt een win-winverhaal. Het verhoogt de slagkracht van Mechelen als stad en tegelijk zorgen we in de landelijke gemeenten voor politiek dicht bij de mensen”, zegt waarnemend burgemeester Alexander Vandersmissen (VLD-Groen-m+).