Belgische tienjaarsrente op hoogste niveau sinds 2014

De rente zit sinds maart in duidelijk stijgende lijn, en stijgt dinsdag tot 1,410 procent. Dat is het hoogste peil sinds september 2014. “De rente stijgt inderdaad, maar blijft historisch gezien nog steeds erg laag”, zegt Jean Deboutte, directeur bij het Agentschap van de Schuld.

Niet alleen de Belgische tienjaarsrente zit in de lift. Dat is overal het geval. Die beweging wordt aangevoerd door de centrale banken, die hun monetair beleid verstrakken om de torenhoge inflatie te bekampen.

Een duurdere rente is slecht nieuws voor de Belgische schatkist want het betekent dat er meer interest moet betaald worden om zich te financieren. Ook de rente op woonkredieten is gelinkt aan de OLO (lineaire overheidsobligaties, red.), en dus is lenen voor een huis de jongste tijd al flink duurder geworden.